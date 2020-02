Lisa (15) uit Helmond is ongeneeslijk ziek: ‘Ik wil mijn diploma halen en dan feestvieren!’

Lisa Seelen vindt biologie lastig, in talen is ze stukken beter. Verder is ze dol op korfbal. Onlangs nog werd Lisa bij haar club OEC in Helmond gehuldigd: ze was alweer tien jaar lid. De bijbehorende VVV-bon heeft ze nog niet uitgegeven. Vroeger verzamelde Lisa trouwens knuffels, toch wel een van haar favoriete hobby's. Hoe groter de beesten, hoe liever. En verder is ze een beetje verlegen, maar staat ze graag in het middelpunt van de belangstelling. Zomaar een meisje van vijftien, kortom.



Maar Lisa is, door haar hersentumor en de behandeling daarvan, niet zomaar een meisje van vijftien. De ziekte heeft haar op alle mogelijke manieren getroffen. Het valt niet een-twee-drie op te sommen in een paar regels.



Feit is dat Lisa en haar familie al vanaf 2013 leven van uitslag naar uitslag. Deze maand is er weer een belangrijk onderzoek. ,,Een dag na carnaval”, zegt moeder Miranda. Als de tumor in het hoofd van de tiener is gegroeid, dan zijn er geen behandelingsopties meer. Daar komt het op neer. ,,De onzekerheid, de machteloosheid...”, begint Lisa's moeder, aan de eettafel in hun huis in Helmond-Noord. ,,Je vraagt je soms af hoe je de tijd samen nog wil besteden. Lisa is daar heel duidelijk in. Ze wil haar mavo-diploma halen en dan feest vieren. Met alle denkbare toeters en bellen.”