Lintjesregen in West-Brabant: wie kreeg er een koninklijke onderscheiding in jouw gemeente?

Lichte daling sterfte in Brabantse verpleeg- en verzor­gings­hui­zen, begin april vier keer zoveel overlij­dens als normaal

12:38 Het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de GGD-gebieden Hart voor Brabant en West-Brabant loopt terug. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. De piek in het aantal sterfgevallen lag in week 14 (van 30 maart tot en met 5 april). Toen overleden vier keer zoveel mensen per week dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar.