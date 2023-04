Lintje voor Elly Heuts, al vier decennia boegbeeld van patiëntenvervoer in Elkerliek ziekenhuis

Taakstraf voor mishande­ling onder ogen van dochter (4), die met knuffel slaand tussenbei­de probeerde te komen

BREDA/TILBURG – Een 31-jarige man uit Roosendaal kreeg al klappen van zijn 4-jarige dochter. Zij sloeg erop los met haar knuffel, toen haar vader haar moeder afranselde in de Emmapassage in Tilburg op 9 april vorig jaar. De rechtbank in Breda heeft de man nu ook gestraft: 120 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel.