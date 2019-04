Links slikt en praat mee over tweede-keus-coalitie in Brabant

DEN BOSCH - Schoorvoetend sluiten GroenLinks, D66 en PvdA aan bij de coalitieonderhandelingen in Brabant. De drie progressieve partijen gaan in gesprek met het rechtse blok van VVD en CDA over een samenwerking die ze vooralsnog niet echt zien zitten. Of het echt tot een formatie komt, hangt af van de hernieuwde kennismaking.

Het was slikken of stikken voor de drie partijen, zo maakte informateur Helmi Huijbregts woensdag bekend in haar advies. Of de drie doen mee in een meerderheidscoalitie met VVD en CDA, of ze kijken vanaf de zijlijn toe hoe die twee partijen een minderheidscoalitie vormen. Voorlopig kiezen de progressieve partijen ervoor om te slikken, maar wel voorzichtig en zonder garanties. PvdA-leider Stijn Smeulders wil het dan ook nog geen formatie noemen. Eerst maar eens praten, elkaar de nieren proeven en zien of samenwerking mogelijk is.

Tweede keus

Het advies van Huijbregts voor een coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA geniet niemands voorkeur. Ook die van GroenLinks en D66 niet, benadrukken de partijleiders. Hagar Roijackers (GroenLinks) is voor een ‘groener, gezonder en socialer’ Brabant bereid om over haar eigen schaduw heen te stappen. Het is wat haar betreft geen uitgemaakte zaak dat de coalitie er ook komt, maar voor een gesprek staat ze open. Dat geldt ook voor D66-leider Anne-Marie Spierings, die openstaat om te praten ‘zoals het bij een constructieve, optimistische partij als D66 past‘.

Ondertussen vraagt ze zich af of het blok op rechts (VVD, CDA) kiest voor ‘stappen vooruit of achteruit als het gaat om energie, klimaat, biodiversiteit en inclusiviteit.’ Stuk voor stuk zaken die voor GroenLinks er belangrijk zijn, benadrukt Roijackers. Alleen op voorwaarde dat ook VVD en CDA deze zaken belangrijk vinden en genoeg recht doen, stapt haar partij in een coalitie. Ook D66 verwacht dat de partijen op recht ‘bereid zijn in het belang van Brabant te schikken’, zo merkt Spierings op.