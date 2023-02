Lightyear ziet concurrent voor zonneauto afhaken: Duitse pionier focust uit geldnood op zonnedaken

Vogel omgekomen bij keuken­brand in Helmond, bewoners proberen vuur zelf te blussen

HELMOND - Bij een keukenbrand in Helmond is maandagmiddag een vogel in de woning omgekomen. Kort nadat het vuur ontstond werd snel een kooi buiten gezet, waardoor een andere vogel wel overleefde. Bewoners probeerden zelf de vlammen te blussen tot de brandweer kwam.