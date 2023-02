‘Liever creatief bezig met handen, dan achter de computer’

Ze is geboren in Oss, groeide op in Reek en Rosmalen en was weer even terug in Reek. Nu werkt ze in Grave, in de tot werkplaats verbouwde garagebox bij het woonhuis van haar gezin. Ze studeerde aan de opleiding voor reclame en presentatietechnieken van Sint Lucas in Boxtel. Daarna werd ze grafisch vormgeefster en was werkzaam bij drukkerijen en reclamebureaus in Brabant. Esther ontwierp, maakte huisstijlen en beletteringen op gevels en voertuigen.