Liessel beleeft het debuut van The Passion, met lokale harmonie en popkoor uit Neerkant

LIESSEL - Muziekvereniging Tune uit Liessel voert op Goede Vrijdag voor het eerst The Passion op in Liessel, met medewerking van popkoor Musical Voices uit Neerkant.

In 2017 kwamen leden van Tune met de eerste ideeën voor een uitvoering van The Passion. In 2020 waren de plannen concreet, maar drie weken voor de uitvoeringsdatum gooide corona roet in het eten. Nu kan het alsnog doorgaan.

Musical Voices

Voor het grotere zangwerk krijgt Tune medewerking van popkoor Musical Voices uit Neerkant. Het koor voert samen met de harmonie onder meer Adiemus en de Exodus Song uit. ,,Deze nummers vragen om koorzang en Musical Voices had ze in het repertoire”, aldus medeorganisator Daniëlle Dielissen van Tune. ,,Verder zingt het koor nog twee eigen nummers, waaronder The Family Tree.”

The Passion is het eerste grote themaconcert van Tune na het coronatijdperk. Zo’n twintig leden zijn betrokken bij de voorbereidingen. ,,Alleen al het uitzoeken van de muziek was een hele klus”, geeft mede-initiatiefnemer Bart Beenen aan. ,,Qua gevoel moet het allemaal passen in de verhaallijn.” Het gaat dan om nummers als Bloed, zweet en tranen van André Hazes, The Rose van Bette Midler en Zwart-wit van Frank Boeien.

Daniëlle Dielissen: ,,We merken wel dat het de betrokkenheid binnen de vereniging ten goede komt.”

Slagwerker Harm van de Mortel beaamt dit: ,,Tune is een gezellige vereniging waar iedereen welkom is, zowel bij het slagwerk als bij de harmonie. Zo’n optreden geeft extra energie en is vooral voor jongeren een stimulans om lid te worden van een muziekvereniging. We hebben er allemaal zin in.”

De kaartverkoop is al een tijd geleden begonnen en loopt als een tierelier. ,,Er zijn al veel kaartjes gekocht of gereserveerd”, geeft Van de Mortel aan. ,,Verrassend genoeg niet alleen door mensen uit Liessel en Neerkant; er is ook veel belangstelling vanuit Deurne.” Voor iedereen die nog geen kaartje heeft, luidt zijn advies: ,,Wees er op tijd bij, want erbij zijn is meemaken.”

Orkest, slagwerkgroep en combo

Het harmonieorkest zal onder leiding staan van dirigent Philip Seerden. Ton Verberne uit Vlierden staat als instructeur voor de slagwerkgroep. Beide muziekgroepen krijgen ondersteuning van een combo, bestaande uit Bart Beenen op basgitaar, Guus van Zuylen en Pieter Seuren op piano/synthesizer, Jos Wijnands en Silke van Lier op gitaar en Mark de Wit op drums. Mark de Wit, Jos Wijnands en Lise Lutters nemen de (solo)zang voor hun rekening. Elbert Koelewijn is de verteller van het paasverhaal.

De uitvoering begint op vrijdag 7 april om 20.00 uur in De Kastanje in Liessel. Kaartjes zijn voor 5 euro verkrijgbaar in De Kastanje of via pr.muziekverenigingtune@gmail.com