Lierop ‘beKOORt’ dankzij A Capella en Stage Fright

Gelukkig getrouwd Van Nieuw-Zee­land tot Curaçao, Ignace (95) en Trees (94) Van Boekhout zagen veel van de wereld en zijn nu zeventig jaar getrouwd

Volgens Ignace van Boekhout (95) was het aan De Mient, volgens Trees van Boekhout-Van der Meer (94) aan de Laan van Meerdervoort. In elk geval ontmoetten ze elkaar op een dansavond van een parochie in Den Haag. Morgen zijn ze zeventig jaar getrouwd.