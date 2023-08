‘Liefdevolle vader’ verdacht van doden van zijn baby: ‘Hevige inslagen op het hoofd’

Man uit Curaçao krijgt vier jaar cel voor schot op ex in Dommelen: ‘Kwestie van geluk dat ze het overleefde’

DEN BOSCH/DOMMELEN - Hij schoot in oktober vorig jaar met een revolver van korte afstand op zijn ex-vriendin. Een 61-jarige man uit Curaçao gaat daarom vier jaar de bak in. Het incident speelde zich af in een huis aan het Crusaethof in Dommelen. Na de schietpartij rukte een arrestatieteam uit.