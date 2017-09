Liefdevolle uitvaart voor Dennis die aan leukemie overleed: '37 jaar is veel te jong, maar ik heb wél geleefd'

UDEN - Met een bijzondere, muzikale, en bovenal liefdevolle uitvaart werd dinsdagmorgen in een volle Sint Petruskerk in Uden afscheid genomen van Dennis Verweijen uit Uden. De dag ervoor bezochten meer dan zeshonderd mensen de avondwake.

Dennis Verweijen liet de mensen om zich heen zien dat je ondanks tegenslag op tegenslag kan genieten van het leven. Dat je je dromen niet opzij hoeft te zetten, als je hoort dat je ernstig ziek bent. De ondertitel van zijn boek was dan ook: Nooit te ziek om te dromen.

Dennis, 37 jaar oud, overleed op 19 september aan de gevolgen van leukemie. Hij was twee jaar ziek, maar liet zich niet weerhouden het leven vol te leven. Hij trouwde, kreeg met zijn vrouw Anke, die hij nog maar kort kende toen hij ziek werd, dochtertje Robin en hun tweede kindje -zoontje Timo- wordt binnenkort geboren. Dennis zette zich vol in voor Stichting Matchis, die nieuwe stamceldonoren werft en was onder andere een nacht te gast in de studio van 3FM. Ook schreef hij een boek -Papa's bloed, waarin hij zijn verhaal deelde. Zwemmer Maarten van der Weijden, zelf genezen van kanker, nam het eerste exemplaar op 7 mei van dit jaar in ontvangst.

Stamceldonor

Toen Dennis ziek werd, bleek er voor hem geen geschikte stamceldonor. Desondanks zette Dennis zich in voor Matchis om nieuwe donoren te werven. Eerder zei hij daarover: 'Is het niet voor mij, dan wel voor anderen in de toekomst.' Wel kreeg hij van zijn vader half-identieke donorcellen. Die leken aan te slaan, maar helaas keerde de leukemie terug en vanaf die tijd wist Dennis dat hij niet heel lang meer te leven had.

Dennis had iets met muziek en tijdens de uitvaart klonken nummers die waarschijnlijk nog nooit eerder in de Udense Petruskerk te horen waren. Onder andere Survival en Feeling good van Muse, 42 van Coldplay, en Sometimes you can't make it on your own van U2. Met dank aan de nieuwe pastoor John van de Laar, die ermee instemde dat er geen uitgebreide eucharistieviering werd gehouden en op een groot scherm foto's uit Dennis zijn leven werden getoond.

Liefde

Van de Laar gaat voor als de kist de kerk wordt binnengedragen door onder anderen zijn twee broers en als eerste gevolgd door de acht maanden zwangere Anke met dochtertje Robin op de arm. Van de Laar: ,,En we noemen met liefde Timo, die nog veilig in mama's buik is." Dennis had zo graag nog zijn tweede kindje in zijn armen gehad, óók met de kleine Timo op de foto gestaan.

Quote 37 jaar is veel te jong, maar ik heb wél geleefd Dennis Verweijen

Margot van den Akker van Stichting Matchis was ook bij de uitvaart: ,,Dankzij Dennis is er veel meer aandacht voor stamceldonatie. Voor Dennis was er geen geschikte donor, maar dankzij zijn inzet hebben we duizenden nieuwe aanmeldingen gekregen. In Mill, waar hij opgroeide en voetbalde, werd een benefietwedstrijd gehouden en is bijna iedereen van zijn leeftijd donor geworden. Inmiddels heeft een van de jongens uit die groep ook daadwerkelijk stamcellen afgestaan en zo misschien wel iemands leven gered. En daarnaast was Dennis ook gewoon een heel bijzonder mens."

Zelf geregisseerd