Liefde voor muziek: basis voor nieuwe podcast van Björn van der Doelen en zijn vriend Joris Heynen

Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat muziekjournalist Joris Heynen (35) aanbelde bij het huis van Björn van der Doelen (44) in Eindhoven. Naast een opnameapparaat en een notitieblok had hij een fles wijn in zijn hand. Na een interview van ruim twee uur waren ze nog niet uitgepraat over bands, zangers en teksten. ,,We delen de liefde voor muziek.’’

Dat eerste gesprek was het begin van een vriendschap tussen de muziekjournalist Heynen en Van der Doelen, de zanger en voormalig profvoetballer. Sinds die tijd spraken ze vaak af in café de Gouden Bal in de Hoogstraat in Eindhoven, een ouderwetse kroeg waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Daar spraken ze urenlang over muziek. Voor het muziektijdschrift Soundz schreef Heynen dan een stukje.

Flesje port en twee glazen

Ze moesten er maar eens een podcast van maken, bedachten de vrienden. En nu staan ze in café de Gouden Bal voor een promo-filmpje. Van der Doelen gaat zitten en zegt tegen barvrouw: ,,Doe maar een flesje port en twee glazen. Wij zorgen wel dat-ie op komt. Maakt-oe geen zorgen.’’

,,Neem ons vooral niet te serieus’’, zegt Heynen. ,,We zijn gewoon twee vrienden aan de toog, die lullen over muziek.’’ En Björn: ,,We nemen gewoon heel veel materiaal op. Dan moet er altijd wel iets goed tussen zitten.’’

Daniel Romano

Het uitgangspunt van iedere podcast is één artiest of muzikant. Denk aan AC/DC of Candi Staton. De eerste aflevering gaat over Daniel Romano, één van de favoriete countryzangers van Heynen. Van der Doelen is duidelijk minder fan: ,,Het raakt me helemaal niet. Ik mis een eigen stuk ziel.’’

Heynen: ,,Ik ben het absoluut niet met je eens. Hij heeft een geweldige stem. Het is apart en ingewikkeld. Zijn teksten zijn geniaal. Een touch of genius.’’ Van der Doelen: ,,Ik heb eens met mijn gitaar zitten pielen. Zo moeilijk is het allemaal niet. Een touch of genius? Ik vind dat zo’n onzin.’’

Eindeloos praten over muziek

Zo zal het ongeveer gaan, tijdens de afleveringen die eens in de twee weken worden uitgezonden. De eerste staat voor vandaag gepland en is te horen op www.ed.nl. Tijdens de gesprekken hoor je bierflesjes die worden geopend, iemand slaat eens met zijn vuist op tafel, er wordt gelachen en soms is er onbegrip. Heynen: ,,Ik kan oprecht boos op je zijn.’’

Hoewel ze het niet over alles eens zijn, staat volgens hen één ding buiten discussie: over muziek kunnen de mannen eindeloos praten. ,,Dat is de basis van onze vriendschap. Proost.’’

Volledig scherm Joris Heynen en Björn van der Doelen. © Manon Snoeren