Lichaam van Silvana gevonden in bosgebied tussen Vessem en Veldhoven

VESSEM/VELDHOVEN - In een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven is dinsdagavond laat het lichaam van de vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon gevonden. Deze plek ligt op ongeveer vijf kilometer van haar woonplaats Hoogeloon.

De forensische opsporing en andere specialisten gingen ter plaatse om onderzoek te doen. De politie heeft een groot zoekgebied afgezet om eventuele sporen intact te houden.

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat haar ex-partner Marlon B. (41) twee weken langer vastzit op verdenking van moord. De Hoogeloonse werd sinds zaterdagochtend vermist en daarna is een grootschalige zoektocht opgestart. ,,Hopelijk is er snel meer duidelijk", zei persofficier van justitie Janine Kramer dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Heber is moeder van twee tieners, en zou die nooit achterlaten, was te horen in het programma.

De plek waar op dit moment naar Silvana Heber wordt gezocht (tekst loopt verder onder afbeelding).

‘Slachtoffer misdrijf’

Het Openbaar Ministerie liet dinsdagmiddag weten te ‘vrezen voor het leven van Silvana’. Wij houden er sterk rekening mee dat Silvana het slachtoffer is geworden van een misdrijf”, aldus het OM. ,,Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana.”

Het OM vroeg mensen die meer weten over haar verdwijning zich te melden en om camerabeelden te delen. Daarbij wordt specifiek gevraagd of mensen vrijdagavond of zaterdagochtend ‘opvallende zaken hebben gezien rond de woning aan de Dyckmeesterstraat of de Hoofdstraat in Hoogeloon’. Mogelijk reed de verdachte rond die tijd rond in een zwarte Mercedes-Benz.

Zondag en maandag is gezocht in drie bosgebieden rond Hoogeloon en de omgeving van de woning aan de Dyckmeesterstraat waar Heber met haar ex samenwoonde. De politie meldde dinsdagochtend dat daar nog geen concrete aanwijzingen uit zijn gekomen die wijzen op haar locatie. Later dinsdag kwam de zoekplek in beeld door erg concrete aanwijzingen tijdens het onderzoek.

Volledig scherm Tussen Vessem en Veldhoven wordt gezocht naar Silvana Heber. © Fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Volledig scherm De forensische opsporing en andere specialisten zijn ter plaatse en de zoekactie wordt groots opgezet. De politie heeft een groot zoekgebied afgezet om eventuele sporen intact te houden. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

Volledig scherm De zoekactie zou nog tot laat op de avond worden voortgezet. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

Volledig scherm Er is tegen 19.00 uur nog geen lichaam gevonden, maar er zijn heel concrete aanwijzingen dat op deze plek iets ligt. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

Volledig scherm Er werd gezocht naar Silvana Heber bij Half Mijl in Veldhoven, ten oosten van Vessem. © Fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels