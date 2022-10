Lichaam van man gevonden in viswater in Uden, overleden door ongeval

UpdateUDEN - De politie heeft vrijdagochtend het lichaam van een man gevonden in een viswater aan de Florijn in Uden. Hij is volgens een politiewoordvoerder overleden door een ongeval. Een misdrijf werd na een onderzoek uitgesloten.

Een voorbijganger meldde rond 10.00 uur bij de hulpdiensten dat iemand in het park in het water lag. Langs de waterkant lag ook een fiets. Het is niet duidelijk of de fiets van het slachtoffer is, maar het lijkt er volgens een politiewoordvoerder wel op. De politie en vier brandweereenheden rukten uit.

Het oppervlakteteam van de brandweer van Mill, dat gespecialiseerd is in het redden van drenkelingen, kwam ook naar de Florijn. Om het lichaam te bedekken, werd een zichtscherm langs de waterkant neergezet. Ook had de politie voor het onderzoek een tent in het park geplaatst.

Ongeval

Na het onderzoek bleek dat de man door een ongeval in het water belandde en om het leven is gekomen. Hoe lang het slachtoffer in het water lag, is niet bekend.

Volledig scherm Een voorbijganger meldde in de ochtend dat iemand in het viswater aan de Florijn in Uden lag. © Marcofotografie / Marco van den Broek

Volledig scherm Het is nog niet duidelijk hoe lang het slachtoffer in het water aan de Florijn in Uden lag. © Marcofotografie / Marco van den Broek