Lichaam van man gevonden in viswater in Uden, fiets langs waterkant

Nieuwsover­zicht | Dode gevonden in door brand getroffen woning - Schaap op achterbank politieau­to

Bij een grote woningbrand in Vught komt de bewoonster om het leven. In de Brabantse bossen is sprake van een toename van daklozen, verwarde mensen en verslaafden. En een groep omwonenden van megastallen wint zaak tegen de Staat over stankoverlast. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

3 oktober