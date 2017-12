Lichaam Johannes Antens gevonden, weer ongeval Strijpenseweg en overval McDonald's

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat maandag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

De bestuurster van een auto is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt bij de botsing tussen twee auto's op de kruising van de Zevenbergseweg en Strijpenseweg bij Etten-Leur. Lees meer: Opnieuw ernstig ongeval op Zevenbergseweg bij Etten-Leur: twee gewonden

Een persoon heeft maandagnacht de McDonald's bij de Oostpoort in Roosendaal overvallen. De politie zoekt de overvaller in de omgeving van McDonald's op het Takspui. Lees meer: Overval op McDonald's in Roosendaal

In het water in Hank is maandag het lichaam gevonden van de vermiste Johannes Antens uit Dussen. De 76-jarige dementerende man was sinds 4 december vermist. Lees meer: Vermiste Johannes Antens (76) gevonden in water in Hank

Op de Claudius Prinsenlaan in Breda is dinsdagochtend een aanrijding gebeurd waarbij twee auto's betrokken waren. Lees meer: Verkeersopstopping op Claudius Prinsenlaan in Breda na aanrijding