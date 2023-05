Lichaam gevonden in water bij Oijen, politiehelikopter ingezet bij zoektocht

met video ‘Grootste vondst van het jaar’: 350 jerrycans met drugsafval gedumpt in Brabants bos

ACHTMAAL - De politie doet maandag onderzoek naar de vondst van zo’n 350 jerrycans op de Oude Buisse Heide in Achtmaal, in Brabant. Vermoedelijk zit er drugsafval in de vaten. Een politiewoordvoerder spreekt van de grootste vondst van drugsafval van dit jaar in Brabant.