Libéma geschokt door vliegtuigcrash in Zuid-Afrika en probeert vanuit Brabant gewonde collega's te helpen

,,We proberen nu als eerste contact te leggen met de autoriteiten in Zuid-Afrika om onze mensen te kunnen helpen", zegt Libéma woordvoerder Lisette Kars. ,,Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen.''



Het toestel Convair 340 uit 1954 werd geschonken aan het luchtvaartmuseum Aviodrome en moest in drie etappes vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vliegen. Concern Libéma uit Rosmalen is de eigenaar van het luchtvaartmuseum uit Lelystad.



Er waren 19 mensen aan boord, waaronder drie medewerkers van het museum. Volgens lokale hulpdiensten is één persoon om het leven gekomen, de nationaliteit van dat slachtoffer is nog onbekend. Zij waren daar om de vlucht naar Nederland in goede banen te leiden en maakten testvluchten met het oude vliegtuig.