Lianne en Ries uit Zevenbergen zijn klaar met Nederland en zoeken huis in Hongarije

Een groeiend aantal Nederlanders verruilt hectisch Holland voor een riant bestaan in Hongarije. Daar vinden ze het Europa dat in eigen land verloren is gegaan. Inmiddels telt de kolonie in het dorpje Csemö zo'n 250 Nederlanders.

Quote Het prijskaartje is 50.000 euro inclusief drie hectare grond. Het stel is inmiddels gewend aan die lage prijzen. 'Ik ben een boerendochter. Mijn hele leven droomde ik al van een leven in de natuur. De ruimte die we hier hebben, had ik in Nederland nooit kunnen vinden.'' Met uitgestrekte arm wijst ze naar de bosgrens in de verte om aan te geven tot waar hun grond loopt. Anita verhuisde samen met haar vriendin Ria in 2011 naar het Hongaarse dorp Csemö, een uurtje rijden van hoofdstad Boedapest. Anita: ,,We waren zeker niet de eersten. Ik denk dat er toen zo'n veertig Nederlanders waren.''



Inmiddels wonen er het hele jaar door zo'n 250 Nederlanders in Csemö. Misschien komen daar binnenkort Lianne en Ries van Terheijden uit Zevenbergen bij. Ze bezoeken vandaag vier huizen, samen met hun Nederlandse makelaar Vincent Eggermond van Eigen Huis Hongarije. Nieuwsgierig lopen ze een wit huis met kobaltblauwe luiken binnen. Rianne knikt goedkeurend: ,,Ziet er netjes uit hoor. Hier hoeft niet zo veel aan te gebeuren.''



Het prijskaartje is 50.000 euro inclusief drie hectare grond. Het stel is inmiddels gewend aan die lage prijzen. ,,En toch krijg ik er altijd weer een glimlach op mijn gezicht van'', knipoogt Ries. Ze kennen een handvol Nederlanders die dezelfde stap eerder hebben gezet en naar volle tevredenheid in het Hongaarse dorp leven.

Volledig scherm Ries en Lianne Terheijden bekijken een huis (links). © Rethmeier Eveline

Klein pensioen

Makelaar Vincent Eggermond ziet het aantal aanvragen elk jaar stijgen. ,,Nederlanders kunnen vaak hun ogen niet geloven als ik ze vertel wat ze hier voor welke prijs kunnen kopen. Voor 40.000 euro koop je een hartstikke leuk huis met een flinke lap grond.''

Hij komt bijna adem tekort als hij de voordelen van Hongarije opsomt: ,,Nederlandse pensioenen zijn niet belast, de zorg is goedkoop, vergunningen om te verbouwen zijn relatief gemakkelijk te krijgen, het eten is goed en vooral: alles is zoveel goedkoper dan in Nederland. Met een Nederlands minima-pensioen heb je hier een riant leven.''

Dat hebben ook Lammi Luten en haar echtgenoot gemerkt. Getooid in cowboyhoed stapt ze met grote passen door hun tuin. De twee verkochten hun kroeg met bovenwoning in Drenthe en verhuisden naar Hongarije. Ze kochten een imposant, klassiek huis midden in het bos. ,,Dit huis hadden wij in Nederland nooit kunnen kopen. Is toch ongelofelijk?'' Trots laat ze de drinkplekken zien, die ze voor de reeën heeft gemaakt. ,,Die komen hier gewoon drinken.'' In de zomer verhuren ze het gastenverblijf aan vakantiegangers.

Heimwee heeft ze niet. ,,Ik werd zo gek van de stress, dat gehaast. Als ik nu in Nederland de grens over rijd, voel ik dat opgejaagde gevoel direct.'' In Hongarije ligt het ritme een stuk langzamer volgens haar. ,,Al moet ik nog steeds wennen aan de manier waarop de Hongaren afspraken maken. Als een klusjesman zegt morgenochtend te komen, moet je nog maar zien of hij verschijnt.''

Quote Ze kunnen zich niet meer verenigen met de im­mi­gra­tie­stroom vanuit islamitische landen naar Nederland. In Hongarije wordt het Europa zoals we het kennen met zijn welvaart en normen en waarden behouden.

Echte vluchtelingen

Premier Viktor Orbán juicht de komst van Nederlanders, Belgen, Fransen en Duitsers toe, zo benadrukte hij eerder dit jaar tijdens een toespraak in het parlement. Hij noemt ze ,,de échte vluchtelingen, gedwongen hun landen te verlaten om het Europa te vinden dat in hun eigen land verloren is gegaan''. Voor hen zet Hongarije de grenzen wijd open, verzekerde hij.

De Hongaarse regering heeft een uiterst streng asielbeleid. Zo weigert het land zich te houden aan de Europese afspraken om vluchtelingen gelijk over de EU-lidstaten te verdelen en werd een kilometers lang hek geplaatst bij de Servische grens om vluchtelingen en migranten tegen te houden. Het strenge asielbeleid is voor Nederlanders ook een reden om juist naar het land te verhuizen, meent makelaar Eggermond. ,,Ze kunnen zich niet meer verenigen met de immigratiestroom vanuit islamitische landen naar Nederland. In Hongarije wordt het Europa zoals we het kennen met zijn welvaart en normen en waarden behouden.''

Volgens burgemeester Roland Lakos zijn de inwoners van zijn dorp blij met de komst van de Nederlanders. Ze knappen leegstaande huizen op en zorgen voor werk. Zelf begrijpt hij er weinig van waarom de Nederlanders nou net in zijn dorp massaal zijn neergestreken. ,,Ze doen alles zelf en vinden elkaar via internet. Wij bemoeien ons er niet mee. Wel hebben we de website van de gemeente inmiddels in het Nederlands laten vertalen.''

Hij vertelt trots dat Csemö 'het bloemendorp' wordt genoemd door de gekleurde perkjes in het centrum. ,,De lucht is hier door de vele bossen schoner dan op andere plekken in Hongarije. Ik snap best dat al die Nederlanders hier komen wonen.''

Toch komen veel Nederlanders niet alleen omdat ze zo worden aangetrokken door Hongarije. Ze willen vooral weg uit Nederland. Ook Lianne en Ries zijn naar eigen zeggen helemaal klaar met Nederland. Of ze kiezen voor het huis met de blauwe luiken of een van de andere huizen weten ze nog niet, maar dat ze zo snel mogelijk de stap zetten is zeker. Ries: ,,De regeltjes, de bekrompenheid, de hoge belastingen waar je niets voor terugkrijgt in Nederland. Ik weet zeker dat wij absoluut niet de laatsten zijn die Nederland de rug toekeren.''