Lezing over politieke geschiedenis Molukken

Daarin onderzocht Pormes de periode dat Nederland het gezag over de Molukken overdroeg aan Indonesië. Volgens de politicus is er veel geschreven over die periode, maar is er niet één waarheid. Als voorbeeld noemt hij de mythe dat het grootste deel van de inwoners trouw was aan het Nederlandse vorstenhuis. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is gewenst en kan via www.bibliotheekhelmondpeel.nl.