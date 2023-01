Lezing over expositie foto's jodenvervolging

Bill en Sharona leefden wekenlang in Brabantse villa bij het lijk van hun slachtof­fer

LIESHOUT - Het leven ging twee weken gewoon door in de villa van de vermoorde Willem van der Willigen in Lieshout. Terwijl het stoffelijk overschot in de slaapkamer lag, ontving de transseksuele prostituee met wie Van der Willigen een relatie had, er nog twee klanten.

25 januari