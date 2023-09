Lezing over enneagram bij Seniorenvereniging Beek en Donk

Oosterhout neemt kunst op straat onder de loep: ‘Moet een visite­kaart­je zijn, maar dat is het nu niet echt’

OOSTERHOUT - Oosterhout wil kunst in de openbare ruimte beter onder de aandacht brengen. De ruim zestig werken in het straatbeeld zijn soms nog te veel verstopt, terwijl ze vol verhalen zitten. Wat moet er gebeuren? ,,Er is tien, twintig jaar niet naar die collectie omgekeken.”