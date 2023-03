Lezing over archeologisch onderzoek

Bestuurder onder invloed opgepakt na achtervol­ging op A16 van Zonzeel naar Hen­drik-Ido-Am­bacht

Op de A16 heeft in de nacht van zondag op maandag een achtervolging plaatsgevonden van knooppunt Zonzeel tot in Hendrik-Ido-Ambacht. De bestuurder die vermoedelijk onder invloed was, werd aangehouden. Dat meldt de politie.