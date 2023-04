Lezing in Deurne-Zeilberg over het verzet in de Tweede Wereldoorlog

Scholen Lambertus en Bonifatius in Asten sluiten: ‘Het zal stil worden in de wijk’

ASTEN - In colonne kwamen de kinderen met hun eigen stoeltje in 1959 naar de nieuwe Sint Lambertusschool in Asten gelopen. De Sint Bonifatius uit 1954 werd al net zo gezichtsbepalend voor zijn wijk. Na deze week sluiten de scholen.