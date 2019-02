Lezers stellen live vragen aan specialisten Catharina Eindhoven: ‘Krijg je longkanker van de houtkachel?’

Volledig scherm Lucille Werner ondervraagt longarts Ben van den Borne. Foto Jean Pierre Reijnen © Foto Van de Meulenhof Op de tablet van presentatrice Lucille Werner kwamen de vragen in sneltreinvaart voorbij. Daarmee blijkt de uitzending, die was te volgen op de sites van de Persgroep-kranten, het Catharina en de verschillende patiëntenorganisaties, te voldoen aan een grote behoefte aan informatie.



Het idee kwam van het Catharina zelf: laat mensen op deze dag, die in het teken staat van kanker, zelf hun vragen stellen aan onze medici. De Persgroep Nederland, uitgever van onder meer deze krant en het Algemeen Dagblad, vond dat een goed idee en sprong erop in. Vijf specialisten behandelden in vijf sessies van een half uur kanker aan long, huid, darm, borst en prostaat. Vragen konden tijdens de uitzendingen worden ingestuurd via Whatsapp. Lucille Werner, geboren in Eindhoven, deed de presentatie.

Een deel van de ontvangsthal van het ziekenhuis was omgebouwd tot studio. Een visagiste stond klaar om de gasten ‘bij te werken'. Drie camera's hielden Werner en haar gasten in het vizier, op de achtergrond zorgen vijf technici dat alles zonder haperingen op alle internetkanalen was te volgen.

Longarts Ben van den Borne trapte de vragenreeks af. Nog voor de uitzending om half vier begon werden de 'lijnen opengezet’ en direct stroomden de vragen binnen. Verpleegkundig specialiste Jeannine Curfs en voorlichter Roel Rambags selecteerden de vragen die Lucille Werner kon voorleggen aan Van den Borne.

De eerste vraag van ene Bram was direct raak: is longkanker erfelijk? Het was voor Van den Borne een mooie voorzet om te spreken over de belangrijkste oorzaak, het roken van tabak. Dus dat kan ervoor zorgen dat in een familie waar veel wordt gerookt ook veel longkanker voorkomt. De vraag kwam later in diverse variaties terug: hoe ontstaat longkanker en wat kan je doen om dat lot te vermijden? Stoppen met roken dus.

Een variant van vragensteller Guus bracht Van den Borne even van zijn a propos: kan je ook longkanker krijgen van de rook van een houtkachel? De longarts adviseerde om goed te ventileren vanwege de fijnstof. ,,Want dat kan nooit goed zijn.”

Een vraag ging over wietolie: nuttig of niet? Dat wint snel aan populariteit. Van den Borne reageerde voorzichtig en noemde zich ‘geen expert’. Toch ontraadde hij het gebruik omdat de werking niet is aangetoond en de olie invloed kan hebben op andere therapieën.

Transplantatie, is dat een oplossing, wilde Debby weten. Helaas niet, was het antwoord. Longkanker is juist een indicatie om geen transplantatie te doen. Preventieve scans dan maar? Ook dat kon de longarts niet aanbevelen. Een scan is alleen zinnig voor mensen met een hoog risico, betoogde hij. ,,Angst is een slechte raadgever.”