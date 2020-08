Levenswerk van nertsenfokker Martijn stort in door coronauitbraak: ‘Ik heb waarschijnlijk alle collega's en de dieren besmet’

Op één moment in het gesprek schiet Martijn van den Boogaard vol. Terwijl zijn vrouw in de huiskamer van achter de laptop met een schuin oog toeziet op hun drie spelende kinderen, blikt hij in de keuken terug op die 7de juni. Met hulp van reeds gestopte collega’s ruimde hij toen een slordige 7000 moederdieren en meer dan 33.000 pups op zijn nertsenhouderij in Beek en Donk. Verdwenen was hun constante kwetteren en piepen, weg hun indringende geur.