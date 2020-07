Levende legendes rijden de Brabantse Ronde van Frankrijk

Wanhoops­daad bij gemeente­huis: Arie den Dekker was ten einde raad voor hij zich in brand stak

27 juli OSS - De man die zichzelf maandagmorgen voor het gemeentehuis van Oss in brand stak is Arie den Dekker. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De wanhoopsdaad volgde op een jarenlange strijd met de gemeente voor een eigen huis in de stad, nadat Den Dekker door de burgemeester werd verbannen.