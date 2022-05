Levchenko: ‘In tijden van oorlog valt er niks meer te polderen’

Ruim een uur duurt het gesprek met de 44-jarige Levchenko. Na afloop kijkt hij op zijn telefoon: alwéér twintig appjes. Vooral verzoekjes om iets te doen voor een in problemen geraakte landgenoot. En ook de stichting Breath, die zich inzet voor kinderen in Oekraïne en waarvan hij ambassadeur is, eist zijn aandacht op. Het is amper nog te behappen, maar néé zeggen is lastig voor Levchenko. Alleen zijn werk voor de VVCS, de vakbond van betaaldvoetbalspelers, staat even op een laag pitje. Het is oorlog, de levens van zijn landgenoten gaan voor. En ook de vrijheid van Europa staat op het spel.