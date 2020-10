Leuzen als ‘Heil Hitler’ bij coronademonstratie Den Bosch, Centraal Joods Overleg geschokt

Brabantse biertaxi blijft 's avonds rijden: ‘Ik neem liever risico's dan dat ik thuis kom te zitten’

16 oktober Tussen 20.00 en 07.00 uur geen alcohol meer verkopen of bezorgen; een coronamaatregel waar Kerim Kavuz, eigenaar van biertaxi The After, maling aan heeft. ,,Ik en ook andere collega’s rijden nog gewoon rond. Als ik nu stop, kan ik over een paar weken de zaak dichtgooien.”