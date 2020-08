Leuk, zo'n zwembad in de tuin, maar hoe hou je 'm schoon?

Het wordt heet deze week, bloedheet. Een zwembad in de tuin is tijdens deze 'staycation’ een makkelijke manier om snel voor verkoeling te zorgen. Maar hoe hou je het plastic gevaarte zo goed mogelijk schoon?

Waar de een het water iedere week ververst of fanatiek met chloortabletten in de weer is, heeft de ander een filterpomp of laat het allemaal op z’n beloop. Kan dat eigenlijk kwaad?

Gezondheidsrisico's nihil

Namens de GGD zeiden Stijn Raven, arts infectieziektebestrijding en Annabel Breeman, deskundige infectiepreventie eerder in deze krant dat we niet zo bang hoeven te zijn. ,,Al het stilstaande water kan op den duur gezondheidsrisico’s met zich meebrengen omdat hier micro-organismen in kunnen uitgroeien. Echter, de kans hierop is klein en als GGD West-Brabant hebben we hier de afgelopen jaren geen meldingen over gekregen.”

Qua gezondheidsrisico's valt het dus wel mee met de viezigheid in een opblaasbaar bad. Maar niemand wil een plons nemen in water dat groen is van de algen of dat vol zit met blaadjes en beestjes. Daarom vijf tips om je badje optimaal schoon te houden.

1. Een afdekzeil

Simpel maar effectief. Door een afdekzeil over het bad heen te leggen wanneer het niet wordt gebruikt, belanden beestjes en blaadjes op het zeil in plaats van in het water. De meeste afdekzeilen hebben kleine gaatjes waardoor het zwembadwater kan blijven ademen.

Er bestaan naast gewone zeilen ook speciale solarzeilen. Ze hebben noppenfolie die de warmte van de zon opneemt en doorgeeft aan het water, waardoor je niet alleen een schoon maar ook een warm bad hebt.

2. Chloor

Met behulp van chloor doodt je bacteriën in het water. Je kan chloortabletten gebruiken of een chloordrijver waarmee het spul gelijkmatig door het water verdeeld wordt. Het chloorniveau is te controleren met teststrips.

De deskundigen van GGD West-Brabant raadden eerder aan om het chloorgebruik bij een zwembad zonder verneveling te beperken. ,,Chloortabletten hebben niet alleen voor-, maar ook nadelen. Vandaar ons advies om water regelmatig te verversen. In ieder geval bij zichtbare verontreiniging.”

3. Voetenbadje

Het is voor de hand liggend, maar het scheelt een hoop viezigheid als je niet met je moddervoeten het schone water in stapt. Zet een teil water voor het bad neer waar je het ergste gras en zand van je voeten afspoelt.

4. Schepnetje

Voor schepnetjes hoef je niet naar een speciaalzaak voor zwembaden. Ze zijn te vinden in huishoudwinkels, dierenspeciaalzaken maar ongetwijfeld ook bij de Action of de Blokker. Met het netje vis je blaadjes en beestjes uit het water. Een makkelijke en milieuvriendelijke manier om het bad schoon te houden.

5. Zwembadpomp

Een zwembadpomp filtert niet alleen het vuil uit het zwembadwater maar zorgt ook voor een goede watercirculatie waardoor er minder snel algen zullen ontstaan.

Een papieren filtercartridge in de pomp vangt het vuil op waarna schoon water terug het zwembad in wordt gepompt. Een pomp werkt volgens experts goed samen met chloor. Terwijl de pomp het vuil afvoert, doodt chloor aanwezige bacteriën in het water. Zo blijft het zwemwater hygiënisch.

Klaar?

Klaar met zwemmen? Het water waar geen reinigingsmiddel in zat, kan gebruikt worden om de plantjes in de tuin water mee te geven. Laat water waar chloor in zat niet zomaar de tuin of sloot lopen.

Je zwembad maak je met een sopje schoon, vouw je op en leg je in de schuur. Gaat dat mis en blijf je achter een rozenstruik hangen? Volgens een medewerker van afvalverwerkingbedrijf Saver in Roosendaal mag het blauwe gevaarte in ieder geval niet in de plastic kliko verdwijnen. ,,Breng een kapot zwembad het liefst naar de milieustraat", zei hij eerder tegen deze krant. ,,Als dat niet gaat, maak het dan zo klein mogelijk en stop het bij het restafval.”