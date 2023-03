Leuk volgens Helmondse Stacey: 'Ik ga iedere zaterdag naar de markt'

indebuurt.nlStacey de L’Or (34) woont al twintig jaar in Helmond. Ze bezoekt graag verschillende plekjes en evenementen in de stad. Deze keer is zij aan de beurt om te vertellen over haar lievelingsplekken in Helmond. Dit zijn de favorieten van Stacey!

Dit is Stacey

Stacey woont en werkt in de stad. “Ik werk zo’n vijftien jaar voor het Helmondse bedrijf Senzer dat Maxi-Cosi’s maakt. Helmond is een fijne stad om te wonen en je vindt er overal leuke mensen. Daarnaast worden er veel evenementen georganiseerd waar ik graag naartoe ga.”

Stacey op de zaterdagse markt in Helmond

Bobby’s Bar

“Deze gezellige bar vind je aan de Steenweg. Ik kom graag bij Bobby’s Bar met vrienden om lekkere cocktails te drinken. In de zomer maakt dit café het stadsstrand Bobby’s Beach in het centrum van Helmond. Daar kun je me vaak vinden!”

Bobby's Bar

Remco Krijgsman Personal Training

“Drie keer in de week volg ik de Fit-training bij Remco Krijgsman. De lessen zijn erg intensief en pittig, maar dankzij de fijne groep gaat het me altijd goed af. Daarnaast is het heel gezellig. Zo zijn we laatst met de fitnessgroep op vrijdagavond gaan borrelen.”

Suzette Fashion For All

“Ik koop graag mijn kleding in deze Helmondse winkel. Wanneer je Suzette Fashion For All binnenloopt, wordt je ontvangen met een warm kopje koffie. Verder vind je er prachtige outfits en kun je altijd rekenen op goed en eerlijk advies. “

Suzette Fashion For All

De Deftige Aap

“Ik eet vaak met mijn ouders of vrienden bij De Deftige Aap. Het is er altijd supergezellig en ze hebben overheerlijk eten. Daarnaast vind je hier een eigengemaakte gin op de menukaart. Daarvan heb ik standaard een fles in mijn kast staan.”

Stadsbrouwerij De Deftige Aap

Zaterdagse markt

“Wat hebben wij een leuke markt in Helmond. Bijna elke zaterdag loop ik een ronje over de markt. Daar breng ik een bezoekje aan de vele kramen en terrassen die je er vindt. Een en al gezelligheid!”

Zaterdagse markt

Capelli kapperszaak

“Deze Helmondse kapper zit wat verborgen in een bovenverdieping aan de Molenstraat. Al twintig jaar kom ik bij Capelli van Rico van Rijt voor een mooie knipbeurt. ‘Als je haar maar goed zit’, zeggen ze toch? Daar slagen de kappers van Cappeli iedere keer weer in!”

Capelli kapperszaak

