Lerarentekort in West-Brabant loopt in rap tempo op

BREDA - Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs in West- en Midden-Brabant loopt binnen vijf jaar op tot 301 voltijdbanen (fte). Dit jaar al wordt een tekort van 94 fte verwacht. Dat blijkt uit een analyse van Arbeidsmarktplatform PO.

Het tekort ontstaat doordat een relatief grote groep leraren de komende jaren met pensioen gaat, terwijl de instroom van nieuwe leraren onvoldoende is om aan de vraag te voorzien. Avans in Breda en Fontys in Tilburg zagen de instroom van studenten aan de pabo tussen 2013 en 2017 met 13 procent afnemen. Vorig jaar begonnen 303 studenten aan de lerarenopleidingen.

Kleine opsteker: tussen 2016 en 2017 is de instroom wel weer licht gestegen. Die toename is vooral te danken aan het aantal studenten dat kiest voor een deeltijdopleiding. Avans en Fontys in deze regio verwelkomden in 2016 nog 58 studenten in deeltijd, in 2017 steeg dat aantal tot 72.

'Urgentie is hoog'

Het forse tekort is in lijn met het landelijk beeld. Als niets wordt ondernomen is in 2023 in Nederland een tekort aan 4.673 leraren in het basisonderwijs. ,,We weten dat de lerarentekorten overal toenemen, maar deze analyse maakt de belangrijkste oorzaken duidelijk'', zegt Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van Arbeidsmarktplatform PO. ,,Daarmee kunnen scholen en pabo's samen keuzes maken om tekorten aan te pakken. Die urgentie is hoog.''

In totaal werkten vorig jaar in de regio West- en Midden-Brabant 9.882 mensen in het basisonderwijs. Samen werkten zij 7.069 fte. Ten opzichte van 2013 is dat aantal fte met 4,6 procent gedaald, het aantal personen met 4 procent. Dat is flink meer dan het landelijk beeld laat zien: een daling van respectievelijk 2,5 en 1,2 procent.

Speciaal basisonderwijs