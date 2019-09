Leo Alkemade bivakkeert dit weekend bij SBS 6 en Guido Weijers raakt 52 kilo kwijt

Van het land Smaken

9:30 BERGEN OP ZOOM - Soms zie ik iemand in kleren rondlopen en denk bij mezelf: ,,Heb je dat nu echt aangetrokken omdat je het mooi vindt, of omdat je een weddenschap hebt verloren?” Of iemand die zo veel piercings in haar gezicht heeft dat ze vast nooit meer door een metaaldetector kan zonder dat er alarmbellen beginnen te rinkelen. Al zullen er zeker mensen zijn die dat juist denken als ze mij zien. Smaken verschillen, denk ik altijd. De wereld zou anders maar saai zijn.