Leny woont in een museum: ‘Het heeft wel iets’

Jonge Bredase vader (21) formeel beschul­digd van doodschud­den van zijn baby

Met kracht het lijfje en/of het hoofdje heen en weer schudden, is vermoedelijk de oorzaak van de dood van het zeven weken oude Bredase jongetje, dat op 31 maart in een Rotterdams ziekenhuis overleed. De jonge vader (21) die verdachte is, heeft wel verklaringen afgelegd, maar die zijn niet bekennend.