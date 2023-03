Lenteconcert in Someren-Heide

Verfklus van hoog niveau: hoogspan­nings­mas­ten Uden opnieuw strak in de lak

UDEN - Het is een klus van hoog niveau, letterlijk en figuurlijk. Het schoonmaken en schilderen van de hoogspanningsmasten aan de Industrielaan in Uden is in elk geval een karwei voor specialisten. Deze week waren de eerste masten aan de beurt, naar verwachting gaat het werk een week of vijf duren.