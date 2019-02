Lekker weer op komst met carnaval? Het heeft er alle (zonne)schijn van

Twee jaar cel en TBS voor man die agent in Helmond neerstak

14:14 HELMOND - De 22-jarige Slawomir S. die eind 2017 een politieagent in Helmond neerstak en hem ernstig verwondde, is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Justitie had zes jaar cel en TBS geëist.