Lekker staken, mensen!

In de Champions League van het restaure­ren speelt Vughts bedrijf een hoofdrol

Nu is het Nationaal Monument op De Dam aan de beurt, straks de Tweede Kamer. Het Vughtse restauratiebedrijf Nico de Bont rolt van de ene prestigieuze klus in de andere. Vandaag in Amsterdam deden ze een bijzondere ontdekking.

4 juli