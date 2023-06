Lekker meedeinen in De Schalm tijdens strijd om trofee Popbende

Tien Boekelaren winnen samen driehon­derd­dui­zend euro in Postcode Loterij

BOEKEL - De vlag kon uit in de Spechtlaan in Boekel deze maandagavond. Tien bewoners wonnen samen drie ton geldbedrag in de Postcode Loterij: 25.000 euro per lot. Onder de tien werd ook nog een auto, een BMW, verloot.