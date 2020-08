Lekker knuffelen met biggetjes in Hoogeloon: ‘Ik wil hem mee naar huis nemen’

HOOGELOON - Liggend in het stro knuffelen met biggen. Het lijkt kinderspel maar op de biologische boerderij aan de rand van Hoogeloon boekt de familie Baijens steeds meer vriendengroepen en bedrijfsuitjes voor een bigexcursie of een boerderijtoer.

Het is zaterdagmiddag als een groepje knuffelliefhebbers zich meldt in de bezoekersruimte van bezoekboerderij De Beukentuin in Hoogeloon. Patricia en Maike komen uit Oss en de overalls en schoenbeschermers liggen al voor hen klaar. ,,Wij zijn zonder de kinderen gekomen want die gingen liever naar opa en oma. Die kans hebben we aangegrepen om hier te proeven van de boerderij. Het biologische aspect spreekt ons sterk aan en wat we vooral ook willen is knuffelen met jonge biggetjes.’’

Sinds 2004 runnen Arno en Ghislaine Baijens aan de Ir. Mettropweg 3 een biologische boerderij. ,,In Nederland hebben we ongeveer 60 biologisch fokkende boeren. Wij zetten vooral op deze landbouwvorm in vanwege de milieuvriendelijkheid en het dierenwelzijn. Geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. De dieren krijgen hier drie maal zoveel ruimte als gangbaar is en kunnen zich daardoor meer natuurlijk ontwikkelen. De varkens krijgen volop stro en mogen naar buiten”, zo vertelt Arno.

Bigexcursie als cadeau

Ghislaine wil vooral de buitenstaander laten meegenieten van de biologische bedrijfsvoering. ,,Tot groepen van maximaal 25 personen organiseren we bigexcursies. Maar liefhebbers kunnen ook een rondleiding krijgen in een zogenaamde boerderijtoer. In 2019 hebben we hier ruim 3000 bezoekers mogen ontvangen. Dit jaar hebben we een aantal maanden het coronaslot moeten hanteren. Vanaf juni zijn we, zij het wat terughoudend, weer gestart. Ze komen vanuit het hele land voor vrijgezellenfeestjes, bedrijfsuitjes maar ook groepjes dames die een bigexcursie van hun partner cadeau kregen. Desgevraagd serveren we vooraf een -ook biologische- lunch met nog een drankje achteraf.”

Ook het gezin Kraaijvanger uit Eersel neemt deze middag deel aan aan de knuffelsessie. Nadat ook zij zich hebben omgekleed neemt Arno Baijens het gezelschap mee naar de zogenaamde kraamstal. Die is rijkelijk voorzien van stro en in afzonderlijke hokken liggen de varkenszeugen met de jonge biggetjes. Onder toezicht van de vliegenvangende zwaluwen in de stal, vleien de dochtertjes Bobbi en Femm Kraaijvanger zich in het stro en krijgen een biggetje van een paar dagen in de armen gelegd. Ze knuffelen en strelen net zo lang tot de jonge beestjes in een soort van trance geraken.

26 verschillende geluidjes

Ondertussen legt Baijens uit dat varkens uiterst slimme dieren zijn en vertelt de groep over voeding, innesteling in de baarmoeder en het sterke reukvermogen van de beestjes waardoor ze snel het eigen hok terugvinden. ,,Wist je dat een zeug 26 geluiden produceert om te communiceren met haar jongen?” Na afloop van de knuffelsessie bedeelt Ghislaine ruimhartig een stuk appeltaart aan de deelnemers en is er de keuze voor een drankje.

Bobbi en Femm Kraaijvanger grijpen de kans om met biggetjes te knuffelen met beide handen aan.