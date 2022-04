Lekker chillen op je eigen lapje grond, naar de kapper en je eigen wc: je kunt het zo gek niet bedenken of Paaspop heeft het

Dwarskijker Korter douchen, niet alleen om Poetin te dwarsbomen

We moeten de thermostaat een graadje lager zetten. Korter douchen is ook het devies. Premier Rutte doet een dringend beroep op ons om minder energie te gebruiken. Zodat we minder afhankelijk worden van Russisch gas. Zodat we de oorlog van het boevenregiem in Moskou niet langer subsidiëren.

6 april