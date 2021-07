LEGO Masters-winnaar Jan Pennings overleden: ‘Intens verdrietig, hij is er niet meer’

Wint Lola uit Boxtel met haar ex Jan de finale van LEGO Masters? ‘We blijken nog steeds een goed bouwteam’

30 mei BOXTEL - Steentje voor steentje. Zo bereikte Lola Nouwens (31) uit Boxtel samen met haar ex Jan Pennings (29) de finale van het televisieprogramma LEGO Masters. Zaterdag wordt duidelijk of ze die winnen. Lola blikt nu alvast terug op een prachtig avontuur. ,,We hadden niet kunnen voorspellen dat dit zó groot zou worden.”