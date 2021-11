Legionella, wat is dat ook alweer?

Legionella is een bacterie die van nature voorkomt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden. Als besmet water gedronken wordt, word je daar niet ziek van. Als het echter in kleine druppels in de lucht terechtkomt, kunnen mensen dit inademen en is het wel gevaarlijk. De meeste mensen krijgen nauwelijks klachten, maar vooral ouderen kunnen er flink ziek van worden.

Als een besmetting in een vroeg stadium ontdekt wordt, is het goed te behandelen. Het advies is daarom om op klachten te letten zoals hoge koorts, koude rillingen, en verwardheid. Soms zijn mensen wat kortademig, en hebben ze last van braken en diarree. Zeker in de huidige pandemie, is bij een negatieve corona-uitslag de kans groot dat het gaat om een legionellabesmetting. In het ergste geval komt de legionellabacterie in de longen terecht en veroorzaak het een ernstige longontsteking die dodelijk kan zijn.