Legionella maakt al 15 mensen in Schijndel ernstig ziek, dit weekend extra speurtocht naar de bron

Update Legionella-uit­braak in Schijndel: één dode en meerdere patiënten in ziekenhuis

SCHIJNDEL - In Schijndel zijn de afgelopen dagen meer dan tien mensen ziek geworden door de legionellabacterie. Eén van hen overleed. GGD Hart voor Brabant en de gemeente Meierijstad maken zich zorgen en hielden donderdagochtend een ingelast online persgesprek. Ze vrezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. De bron is namelijk nog onduidelijk, normaliter komt legionella vooral voor in de zomer.

18 november