Lege schappen in de super? Consument kan nu ook naar groothandel

Dat meldt het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven in Nederland. Het besluit geldt tijdelijk, vanwege de coronacrisis. Supermarkten in grote delen van het land kampen met lege schappen. Dat komt doordat Nederlanders flink aan het hamsteren zijn geslagen, ondanks verzoeken vanuit onder meer het kabinet om dat niet te doen.

Brabant

In Brabant zit Sligro in Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg, Breda, Den Bosch, Veghel, Eindhoven en Helmond. Makro is te vinden in Best, Breda en Den Bosch en Hanos in Eindhoven en Breda.