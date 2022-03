Leg de zitmaaiers aan de ketting: machines zijn gemakkelijk te jatten en leveren veel op

SOMEREN - De lente is nog niet eens begonnen of de eerste zitmaaier in Someren is alweer gestolen. De grote grasmaaiers worden vanuit onbeheerde stallen of clubhuizen zo in een busje geladen. Ze zijn populair omdat ze gemakkelijk zijn te stelen en veel geld opleveren.