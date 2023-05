Leeuwendeel van Bossche ‘pot met goud’ gaat naar de grote projecten in de stad: ‘Sparen nu het goed gaat’

OJC shopt voor de vierde keer(!) bij OSS’20 en comple­teert selectie met Bob Zonnenberg

Met de komst van Bob Zonnenberg (27) heeft OJC Rosmalen zijn selectie voor komend seizoen helemaal rond. Enkele maanden geleden kwam het nieuws nog naar buiten dat de middenvelder bij OSS’20 zou blijven, maar op dat besluit is Zonnenberg dus teruggekomen. De Ossenaar is na Jos Peltzer, Tom Pijnenburg en Joep van de Rande de vierde speler die door OJC is weggeplukt bij competitiegenoot OSS.