Leerlingen Zwijsen College treffen het: Ideaal weertje voor een cabrio

Boxmeren­aar bewaarde een gaspistool voor zijn ‘veilig­heids­ge­voel’, nu krijgt hij een werkstraf

,,Hou deze maar even bij je. Als er dan iets gebeurt, heb je iets.” Met die woorden overhandigde een vriend zijn gaspistool aan een 21-jarige Boxmerenaar. Die lag toen al wekenlang in de clinch met een andere man. De verdachte moest zich dinsdagmorgen verantwoorden bij de politierechter in Den Bosch.