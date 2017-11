'Leer kinderen hun smartphone veilig te gebruiken'

Op zijn computer vond de recherche honderden seksgerichte chatberichten en 'expliciete beelden' van naar schatting 40 tot 45 andere slachtoffers. Nog altijd zijn politie en OM bezig de identiteit van al deze meisjes te achterhalen.

Als de verdenkingen kloppen, is de Bavelse verdachte een groomer, een digitale kinderlokker. ,,We zien dat steeds vaker'', stelt Yolanda de Groot (48), plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Zeeland en West-Brabant. Haar officieren en de zedenpolitie hebben de handen meer dan vol aan digitale zedenzaken, zoals sexting (sturen van seksueel getinte berichten/foto's), sextortion (afpersing met seksueel getinte foto/video) en vooral het bezit en verspreiden van kinderporno.

Internet werkt wereldwijd als katalysator voor dit betrekkelijk nieuwe soort zedenmisdrijven. Als het gaat om pedofielen hebben chatboxen, Facebook, Instagram en andere sociale media een doos van Pandora geopend.

De Groot: ,,In wezen verschilt de digitale kinderlokker niet van de klassieke vieze man met lange regenjas en snoepjes die bij speeltuinen rondhangt. Maar hij heeft het veel makkelijker.''

Hoe bedoelt u?

,,Hij haalt een leuke kinderfoto van internet, maakt een nepaccount aan met het verzonnen profiel van een minderjarige, duikt sociale media en populaire chatboxen in en wacht thuis in zijn luie stoel op reacties. En die komen, want er zijn altijd kinderen die reageren. Hij schiet met hagel en bereikt honderden, misschien wel duizenden potentiële slachtoffers tegelijk. Zo veel speeltuinen kan een vieze man niet op een dag bezoeken.''

Hoe slagen daders erin om hun slachtoffers om de tuin te leiden?

,,Ze winnen vertrouwen. Daarbij gaan ze geraffineerd te werk. Bijvoorbeeld door met een nepprofiel van een minderjarige spelletjes op internet te spelen. Denk aan Fifa, Call of Duty en Grand Theft Auto. Via die 'gezamenlijke hobby' knopen ze online makkelijk contacten aan met jonge medespelers. Vergeet niet: die kinderen denken dat ze met een leeftijdgenoot te maken hebben.''

Wat gebeurt er dan?

,,Als ze eenmaal het vertrouwen gewonnen hebben, brengen ze heel voorzichtig seksueel getinte onderwerpen ter sprake. Dan wordt het voor veel tieners pas echt spannend. Pubers zijn heel kwetsbaar, vatbaar voor prikkels en op zoek naar hun seksuele identiteit. Anders dan hun ouders zijn ze bovendien gewend om hun problemen te bespreken via tablet, telefoon en computer. Alle kinderen zitten op sociale media.''

Maar dan nog - meteen een afspraak maken, ergens in de stad?

,,Waarom zou je niet met een leeftijdgenootje afspreken? Als het vertrouwen er eenmaal is, zien kinderen geen gevaren. Soms geven ze zich zelf online uit voor een volwassene. Of weten ze dat ze met een ouder persoon chatten en afspreken. Die belooft hen dan bijvoorbeeld de 'kneepjes van het vak' te leren, zodat ze later goed voor hun vriendje kunnen zijn.''

Laag zelfbeeld

Tegen zulke doortrapte seksuele roofdieren lijkt amper een kruid gewassen. Ook omdat ze zich volgens De Groot richten op de meest kwetsbaren in de groep van toch al vatbare kinderen: die tussen de 12 en 16 jaar. ,,Uit de dossiers blijkt dat de makkelijkste slachtoffers puberende tieners zijn met een laag zelfbeeld.'' De gevolgen van een leuk gestarte chat kunnen vreselijk zijn. De wereld van slachtoffers stort in. ,,Vaak leggen ze de schuld bij zichzelf. 'Vertel het niemand', smeken ze. Dat zien we bij gewone zedenzaken al vaak, maar vooral bij deze.''



Voorkomen is beter dan genezen, weet De Groot. Ze is blij met alle aandacht die media schenken aan de actuele problematiek, zoals in de recente tv-programma's Mag ik je tieten zien?, dat vooral over sexting gaat, en Verkracht of niet. Er gaat een preventieve werking van uit, hoopt ze.

Enquete poll Ik maak me zorgen over digitale kinderlokkers en praat daarom met mijn kinderen over veilig smartphonegebruik Eens

Oneens Ik maak me zorgen over digitale kinderlokkers en praat daarom met mijn kinderen over veilig smartphonegebruik Eens (95%)

Oneens (5%)

Van scholen en andere professionele opvoeders verwacht de officier ook een voorlichtende rol. Tal van sites geven tips waaronder helpwanted.nl, mediawijsheid.nl en Meldpunt Kinderporno. Maar de belangrijkste opvoeders vindt De Groot nog altijd de ouders. ,,Die zeggen tegen hun kinderen wél dat ze niet moeten blowen en drinken. Maar als ze de eerste smartphone cadeau geven, blijft het vaak stil. Terwijl de risico's online net zo groot of groter zijn. Digitale kinderlokkers loeren de hele dag.''

Volledig scherm Yolanda de Groot: ,,In wezen verschilt de digitale kinderlokker niet van de klassieke vieze man met regenjas en snoepjes die bij speeltuinen rondhangt.'' © Foto René Schotanus/Pix4Profs

De officier adviseert ouders hun jonge kinderen alleen mobieltjes te geven waarmee ze kunnen bellen en waarmee ze dus niet op internet kunnen. ,,Je beschermt ze of gaat naast ze zitten. Als ze hun eerste echte smartphone krijgen, omdat ze anders de nerds van de klas zijn, moet je ze begeleiden. Neem je kinderen aan de hand mee, wijs ze op de gevaren, zoals je ook doet in het verkeer. Maak ze bewust.''

Hoe doet een officier van justitie dat zelf?

,,Ik heb mijn kinderen eerst zo'n mobieltje gegeven waarmee ze alleen konden bellen. Toen ze smartphones kregen, heb ik verteld dat ze nooit hun leeftijd bekend mogen maken. Dat is ook helemaal niet nodig om bijvoorbeeld te gamen. Ontmoetingen met vreemden zijn uit den boze. En ik vertel ze over mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld een keer meegemaakt dat een jongen zelfmoord pleegde toen naaktfoto's van hem online verschenen. Dat is een vreselijke les.''

Volledig scherm Foto thinkstock © Getty Images/iStockphoto