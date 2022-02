Leegstand houdt aan: ‘Binnenstad moet niet vasthouden aan winkelfunctie’

Nieuwsover­zicht | Karel Vrolijk niet de nieuwe eigenaar van NAC - Enorm aantal schademel­din­gen in Brabant na storm Eunice

Bouwondernemer Karel Vrolijk wordt niet de nieuwe eigenaar van NAC. De vijfkoppige raad van commissarissen (rvc) van de Bredase voetbalclub keurt de overnameplannen af. Verder is er een enorm aantal meldingen van stormschade in Brabant na storm Eunice. Zo’n 15 procent van de meldingen bij Interpolis komt uit Brabant. Verder blijven alle horecazaken in de Korte Putstraat in Oeteldonk op de donderdag voor carnaval gesloten om onveilige drukte te voorkomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

