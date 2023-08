Leeg stukje Liessel wordt steeds voller, gemeente werkt mee aan nog eens twaalf woningen

Waterpark Dommels­voort nog kwestie van lange adem, ‘Maar afblazen zit er niet meer in’

Nadat de eerste schop de grond in is gegaan, duurt het nog minstens vijf à tien jaar voordat het luxe vakantiepark Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse Plassen ‘van A tot Z’ gerealiseerd is. Dat is de inschatting van wethouder Maarten Jilisen van de gemeente Land van Cuijk.