Leefbaarheidsfonds helpt van duofiets tot rondvaartboot: ‘Wellicht heb je iets aan elkaar’

Het schiet op met het aantal zonnepane­len op daken in Nuenen; volleggen van weilanden voorlopig niet nodig

NUENEN - Het gaat goed in Nuenen met het plaatsen van zonnepanelen op daken. De gemeente heeft bijna twee derde van de vereiste hoeveelheid liggen of in voorbereiding. Dat betekent dat weilanden voorlopig vrij blijven.